Son dakika haber! Kavgaya müdahaleye giden polis, bonzai ele geçirdi - Son Dakika

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, kavgaya müdahale için giden polis, 5 parça kağıda emdirilmiş yaklaşık 1600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş Köyü'nde akşam saatlerinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekibi, bu sırada çevredeki bir aracın arkasındaki A.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine arama yapan polis, peçete içerisinde 5 parça kağıda emdirilmiş yaklaşık 1600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai tespit etti. Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. polis tarafından gözaltına alındı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.