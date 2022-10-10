Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

10.10.2022 00:43

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Taş Köprü kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Bayram Z. yönetimindeki 19 AAZ 867 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Ekrem Y. yönetimindeki 55 SY 898 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Bayram Z. yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Bingöl haberi... Genç adam evinde ölü bulundu Bingöl haberi... Genç adam evinde ölü bulundu Bursa gündem: Yıldırım düşmesi sonucu 900 saman balyası yandı Bursa gündem: Yıldırım düşmesi sonucu 900 saman balyası yandı
Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 07:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement