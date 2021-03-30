Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da Kovid-19'un izole adresi orman köşkleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da Kovid-19'un izole adresi orman köşkleri yoğun ilgi görüyor

30.03.2021 11:07

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki Çobankaya mevkisinde yer alan orman köşkleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde izole tatil yapmak isteyenlerin kayak sezonunun da uzamasıyla konaklama tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki Çobankaya mevkisinde yer alan orman köşkleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde izole tatil yapmak isteyenlerin kayak sezonunun da uzamasıyla konaklama tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.

Oteller Bölgesi'ne 700 metre uzaklıktaki çam ormanı içerisinde yer alan 22 köşk, doğal güzelliği ve temiz havasıyla her yıl yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Huzur, sessizlik ve özellikle izole tatil arayanların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan köşkler, zaman zaman yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ'daki pistlere yakınlığıyla da tercih ediliyor.

Nisan ayının ortasına kadar uzaması beklenen kayak sezonunun tadını çıkartmak isteyenler, köşklerde yer bulmak için günler öncesinden rezervasyonlar yapıyor.

Bungalov tarzı evlerde kalan tatilciler, karla kaplanmış orman içinde kuş cıvıltılarıyla kalkarak, "eşsiz" vakit geçirmenin de keyfini yaşıyor.

"Genelde aileler tercih ediyor"

Karrinna Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel işletmeye devredilen köşklerin yer aldığı bölgenin, Uludağ'ın saklı cenneti olduğunu söyledi.

Özellikle izole tatil yapmak isteyenleri orman köşklerine beklediklerini aktaran Türk, şöyle konuştu:

"Orman köşklerinde evinizde ne varsa o var. Misafirler gelirken sadece yemeklerini getiriyorlar. Genelde aileler tercih ediyor. Şu an evlerimiz dolu. Son bir yıldır orman içerisindeki yapılanmalar daha fazla tercih ediliyor. Kayak merkezinin de olmasının nedeniyle tercih ediliyor. Bireysel tatil arayanların yeri burası. İçerisinde her türlü hijyen anlamında tedbirler alınmış durumda. Misafirler ayrıldıktan sonra temizlik anlamında her şeyi yapıyoruz. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Bu evler Uludağ'da 6-7 yılı geçti ama tarihin en dolu zamanını geçiriyor. Daha sakin bir ortam burası. Kayak merkezine yürüme mesafesinde, 700 metre ileride kayak yapılabiliyor. Burada konaklayanlar sürekli bizi tercih eden insanlar. Onlar için burası ikinci ev gibi. Huzurlu aile ortamı var."

"Masal gibi"

Tatil için Bursa'dan orman köşklerine gelen Meral Delikanlı da koronavirüs nedeniyle otelleri tercih etmediklerini dile getirerek, "Daha önce Sarılan bölgesindeki orman köşklerine gitmiştik bu defa burayı tercih ettik. Salgın nedeniyle tercih ettik. Burası masal gibi. Her şey çok güzel, keşke sürekli burada yaşasak." ifadesini kullandı.

İrfan Delikanlı ise tatillerinin güzel geçtiğini, doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da Kovid-19'un izole adresi orman köşkleri yoğun ilgi görüyor
Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da Kovid-19'un izole adresi orman köşkleri yoğun ilgi görüyor
Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da Kovid-19'un izole adresi orman köşkleri yoğun ilgi görüyor
Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da Kovid-19'un izole adresi orman köşkleri yoğun ilgi görüyor

Kış Turizmi, Çobankaya, Türkiye, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da Kovid-19'un izole adresi orman köşkleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi


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