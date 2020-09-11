Son dakika haber! KONYA Kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

KONYA'da düştüğü kayalıklarda sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyalı hayvanseverlere saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki dağlık arazide, bir köpeğin kayalıklara sıkıştığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye giden hayvanseverler, köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, kayalıklara sıkışan köpeği kısa sürede kurtardı. Yapılan kontrollerde, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hayvanseverler, o bölgede birçok sokak köpeğinin olduğunu, önlem alınmadığı taktirde bu tür olayların daha fazla yaşanabileceğini söyledi.