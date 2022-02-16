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Kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

16.02.2022 22:10

Kayalıklarda erkek cesedi bulundu Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan viyadüğün altındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan viyadüğün altındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğünde meydana gelen olayda bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken polis, kimliğin belirlenmesi için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayalıklarda erkek cesedi bulundu
Kayalıklarda erkek cesedi bulundu
Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

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Kayseri, İnşaat, Polis, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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