Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti. Olay saat 18.00 sıralarında Tarsus Şelalesi kayalıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan Adnan Susan, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, düştüğü yerden çıkarttığı susan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Susan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Susan'ın cansız bedeni otopsi için ek binaya götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı

Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı

İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu

Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı