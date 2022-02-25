Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon

25.02.2022 22:02

Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon Malatya'da yüz metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan genç AFAD ile itfaiye ekiplerinin film gibi operasyonu ile kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon

MALATYA - Malatya'da yüz metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan genç AFAD ile itfaiye ekiplerinin film gibi operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesi İnderesi Caddesi üzerinde bulunan Beydağı Tabiat Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 100 metre yükseklikteki kayalıklardan iple aşağı inmeye çalışan M.Y. ipin kısa kalması sonucu 60 metre yükseklikte mahsur kaldı. M.Y. telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, olay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp araziden oluşması nedeniyle gence ulaşmakta zorlanan ekipler yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından M.Y.'ye ulaştı. Kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınan genç bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.Y.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon

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Son dakika haberi | Kayalıkta mahsur kalan vatandaşı itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı Son dakika haberi | Kayalıkta mahsur kalan vatandaşı itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Malatya, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon - Son Dakika


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