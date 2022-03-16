Son dakika haber... KAYBOLDUKTAN 2 YIL SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN SEMİRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber... KAYBOLDUKTAN 2 YIL SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN SEMİRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

16.03.2022 11:10

Son dakika haberine göre HATAYda, 5 yıl önce kaybolan ve 2019 yılında su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17), ölümüyle ilgili gözaltına alınanlardan; birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D. (38) adliyeye sevk edildi.

HATAYda, 5 yıl önce kaybolan ve 2019 yılında su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17), ölümüyle ilgili gözaltına alınanlardan; birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D. (38) adliyeye sevk edildi.

Altınözü ilçesinde 2017 yılında kaybolan ve 2019'da su kuyusunda cesedi bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün gözaltına alınan 6 kişiden biri olan İbrahim D. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Semira Arslan ile birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D.'nin 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Gözaltındaki genç kızın akrabası olan 5 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber... KAYBOLDUKTAN 2 YIL SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN SEMİRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber... KAYBOLDUKTAN 2 YIL SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN SEMİRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber... KAYBOLDUKTAN 2 YIL SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN SEMİRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAYBOLDUKTAN 2 YIL SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN SEMİRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAYBOLDUKTAN 2 YIL SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN SEMİRA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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