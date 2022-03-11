Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı

11.03.2022 12:03

Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı Konya'da kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini yaralayan şüpheli şahsın 28 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı

KONYA - Konya'da kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini yaralayan şüpheli şahsın 28 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 9 Mart Çarşamba günü 08.00 sıralarında Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün evine gitti. Abdullah K. ile apartmanda karşılaşan Hatice K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı duyarak apartmana çıkan Fatma Gümüş, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü, Hatice K. bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet zanlısı Abdullah K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Numune Hastanesinde tedavisi süren Hatice K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

28 adet suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan cinayet zanlısı Abdullah K.'nın yapılan incelemelerin "kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu" gibi birçok suçtan 28 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Kayınvalidesini öldüren ve eşini ağır yaralayan Abdullah K. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı
Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı
Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı
Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı
Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı

YORUMLAR
500
Konya'nın merkez ilçelerinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak Konya'nın merkez ilçelerinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli

Cinayet, Konya, Meram, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kayınvalidesini öldüren eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement