Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren, 3 yaşındaki oğlunun ise yerden seken mermiyle yaralanmasına neden olan Aydın Alim (33), jandarma ekiplerince Isparta'da saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alim, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 sıralarında, Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Alim, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada Alim ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alim, yanında bulunan tabancayla kayınvalidesine ateş etti. Yerden seken mermilerden biri, Alim'in 3 yaşındaki oğlunun yüzüne isabet etti. Göğsünden vurulan Duran ile torunu yaralandı. Aydın Alim ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Duran, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Torununun ise tedavisi sürüyor.