Son dakika haber... Kayıp bileklik sahibine ulaştırdı

Son dakika haber: Kemer'de altın bilekliği kaybolan Güler Tanrıverdi, Kemer Polis Merkezi ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Kemer'de altın bilekliği kaybolan Güler Tanrıverdi, Kemer Polis Merkezi ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. İhbardan birkaç gün sonra Şakir Yıldız isimli vatandaş, Atatürk Caddesinde bulduğu bilekliği Kemer Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Bilekliğinin bulunup bulanmadığını öğrenmek için zabıta müdürlüğüne gelen Tanrıverdi, belediye personelinden bilekliğin emniyette olduğu bilgisini aldı. Şakir Yıldız'a da ulaşan zabıta ekipleri, polis merkezi amirliğinde bir araya geldi. Güler Tanrıverdi, polislerden bilekliğini teslim aldı. - ANTALYA

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