Son dakika haber | 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (2)
23.05.2021 12:26
Son dakika haberler... GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIAntalya'nın Alanya ilçesinde, Mesut Öztürk'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mesut Öztürk'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eşini öldüren Mesut Öztürk'ün olaydan sonra evin önüne aracını getirdiği ve Aslı Öztürk'ün halıya sarılı cansız bedenini bagaja koyduğu anlar yer alıyor. Mesut Öztürk'ün daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı da görüntülere yansıdı.
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