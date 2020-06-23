Son dakika haber | Kayıp Derya'yı aramak için adrenalin dolu anlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber | Kayıp Derya'yı aramak için adrenalin dolu anlar havadan görüntülendi

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da sel suları kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı dere yatağı ve kanyondaki arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Bursa'da sel suları kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı dere yatağı ve kanyondaki arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Ekipler, Derya'yı bulmak için iple şelalelerden inerek azgın sularla boğuştu. Genç kız suyun içinde çubuklarla aranırken, adrenalin dolu o anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı

Kestel ilçesinde 2 gün önce azgın sel sularına kapılarak bir daha haber alınamayan Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2 gündür vadi kenarlarını tarayan arama kurtarma ekipleri bir sonuç alamayınca, su altında arama yapmak için özel ekipler getirildi.

Ailenin sele kapıldığı hobi bahçesi evinden başlayarak sarp kaya ve şelalerin bulunduğu 2 kilometrelik vadiyi tarayan ekipler, genç kızı bulmak için seferber oldu. Azgın akan şelalelerden iple inen ekipler, suyun taştığı vadilerdeki balçık içinde de genç kızı aradı. Dere yatağındaki suyun derinleştiği bölgelerde dalgıç polisler suyun dibine dalarak arama yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, NAK, Deniz Polisleri, Jandarma DEDAK ekipleri, AKUT, BAKUT, ANDA, İHH, JAK ve diğer sivil arama kurtarma ekipleri aralıksız devam ediyor.

Su altında da arama çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Nilüfer Arama Kurtarma Sorumlusu Fatih Işık, "Bölge oldukça sarp bir bölgedeyiz. Vadinin yer yer yüksekliği 350 metrelere kadar çıkıyor. Teknik malzeme olmadan ne aşağıya nede yukarıya çıkmak imkansız oluyor. Sabah 7 itibariyle ekipler kanyona girdi. Kayarak ve teknik malzeme kullanarak dere sularını geçiyorlar. Su içerisindeki kaya altları ve ağaç gövdelerine bakarak çalışmalar devam ediyor. Deniz polisi ve bizim ekiplerimiz aşağıda çalışmalarını tamamlamak üzereler. Bugün su içerisinde yaklaşık 1 kilometrelik alanı taradılar. Bizim ekiplerimiz su altında tarama yaparken diğer ekiplerde dere kenarında bulunan araziyi tarıyor. Çok kapsamlı bir arama çalışması yapılıyor." diye konuştu. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kayıp Derya'yı aramak için adrenalin dolu anlar havadan görüntülendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:08 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 18:52 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kayıp Derya'yı aramak için adrenalin dolu anlar havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]