Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek, ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosu sonrası ortadan kayboldu.

"GÜÇLÜ BİRİ DEĞİLMİŞİM"

Kozan'da 2 Eylül günü sınıftaki kız arkadaşının cenazesine katıldıktan sonrası, kurduğu whatsapp grubuna veda mesajı içerikli video atarak ortadan kaybolan Hakan Demiryürek, çektiği videoda ailesine, "Size bir hoşçakalın demeden gitmek olmazdı. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Bazı adamlar zayıf olur baba. Kendimi güçlü sanıyordum ama güçlü biri değilmişim." dedi. Günlerdir AFAD, polis ve Yüreğir Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan genç, bugün saat 10.00 sularında evlerine 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ve narenciye bahçelerinin bulunduğu alanda ölü bulundu.

AİLESİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Cumhuriyet savcısı, polis ekipleri ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen anne Türkan, baba Dede Demiryürek ve akrabalarının feryatları yürekleri dağladı. Anne Türkan Demiryürek oğlunun bulunduğu yere gitmek isterken, polisler ve akrabaları anneyi güçlükle sakinleştirdi.