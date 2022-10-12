Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı

12.10.2022 11:27

Adana'da 9 gün önce ailesine ve arkadaşlarına bıraktığı veda videosunda, "Bazı adamlar zayıf olur. Kendimi güçlü sanıyordum ama güçlü biri değilmişim" diyerek ortadan kaybolan genç, bir narenciye bahçesinde cansız halde bulundu. Emniyet ekipleri, olay yerine gelen aileyi sakinleştirmekte güçlük çekerken acılı annenin oğlunu görme çabası yürek yaktı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek, ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosu sonrası ortadan kayboldu.

"GÜÇLÜ BİRİ DEĞİLMİŞİM"

Kozan'da 2 Eylül günü sınıftaki kız arkadaşının cenazesine katıldıktan sonrası, kurduğu whatsapp grubuna veda mesajı içerikli video atarak ortadan kaybolan Hakan Demiryürek, çektiği videoda ailesine, "Size bir hoşçakalın demeden gitmek olmazdı. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Bazı adamlar zayıf olur baba. Kendimi güçlü sanıyordum ama güçlü biri değilmişim." dedi. Günlerdir AFAD, polis ve Yüreğir Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan genç, bugün saat 10.00 sularında evlerine 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ve narenciye bahçelerinin bulunduğu alanda ölü bulundu.

Güçlü biri değilim diye veda videosu çeken 19 yaşındaki genç ölü bulundu

AİLESİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Cumhuriyet savcısı, polis ekipleri ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen anne Türkan, baba Dede Demiryürek ve akrabalarının feryatları yürekleri dağladı. Anne Türkan Demiryürek oğlunun bulunduğu yere gitmek isterken, polisler ve akrabaları anneyi güçlükle sakinleştirdi.

Güçlü biri değilim diye veda videosu çeken 19 yaşındaki genç ölü bulundu
Güçlü biri değilim diye veda videosu çeken 19 yaşındaki genç ölü bulundu
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Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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