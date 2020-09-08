Son dakika haber: Kayıp ihbarında bulunulan Afgan işçi cinayete kurban gitmiş - Son Dakika

Konya'da, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Afganistan uyruklu kişinin, öldürülerek su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.

Merkez Karatay ilçesi Şatır Mahallesinde tarım ürünleri üzerine faaliyet gösteren iş yeri sorumluları, sulama işinde çalışan Afganistan uyruklu Aziz Samadi (23) için 31 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu.

İş yeri yetkilileri, 3 gün sonra bölgedeki bir sulama kuyusunda Samadi'nin cesedine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kuyudan çıkarılan Samadi'nin, çok sayıda bıçak darbesi alarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, maktul ile aynı iş yerinde çalışan Afganistan uyruklu İhsan N (23) arasında husumet bulunduğunu belirledi.

İş yerinden ayrılarak kent merkezinde çalışmaya başladığı öğrenilen İhsan N. polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayet sırasında İhsan N'ye yardım ettiği belirlenen kardeşi Akif N. (19) de Çumra ilçesinde yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılardan İhsan N'nin, "Arkadaşlarına beni taciz ettiğini söylemiş ve bu nedenle aramızda husumet oluştu. İş yerinden de ayrıldım. Orada çalışmaya devam eden kardeşimi arayarak, Aziz Samadi'nin yol güzergahını öğrendim. Tarla yolunda beklerken motosikletle geldiğini görünce taş atıp düşürdüm. Ardından defalarca bıçakladım. Cesedi de su kuyusuna attım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan N, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Akif N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.