Son dakika haber | Kayıp tabancanın çalındığı belirlendi, şüpheli ölüm intihar çıktı

DİYARBAKIR'da park içerisinde oturur halde tabancayla boynundan vurulmuş olarak ölü bulunan Erkan Taşkın'ın (48) üzerinde çıkan mektupta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' notu çıkması ancak silahın bulunamaması üzerine cinayet şüphesi üzerine polis, 20 ayrı kameradan inceleme yaptı. Yoldan geçen M.Y.'nin, ölen Erkan Taşkın'ın yanına gelerek tabancayı alıp uzaklaştığı belirlendi. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde, 'silahı gördüm aldım' diyen M.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, 13 Eylül'de Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta meydana geldi. Camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan Taşkın'a ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erken Taşkın'ın boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan Taşkın'ın çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü.