Parkta oturur pozisyonda vurulmuş olarak bulunan Erkan Taş'ın üzerinde çıkan mektupta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' ifadelerinin yer aldığı bir not çıktı. Silahın bulunamaması üzerine Polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme sonucunda ulaşılan görüntülerde yoldan geçen M.Y.'nin, ölen Erkan Taşkın'ın yanına gelerek tabancayı alıp uzaklaştığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Erkan Taşkın , Eylül, 3. Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şüpheli ölüm intihar çıktı - Son Dakika

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