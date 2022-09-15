Şüpheli ölüm intihar çıktı - Son Dakika
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Şüpheli ölüm intihar çıktı

15.09.2022 15:59

Diyarbakır'da bir park içerisinde oturur halde tabancayla boynundan vurulmuş olarak ölü bulunan Erkan Taşkın'ın (48) üzerinde intihar mektubu çıktı. Vurulduğu silahın bulunamaması üzerine cinayet şüphesi üzerine polis inceleme başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda yoldan geçen M.Y.'nin intihar silahını çaldığı belirlendi.

Parkta oturur pozisyonda vurulmuş olarak bulunan Erkan Taş'ın üzerinde çıkan mektupta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' ifadelerinin yer aldığı bir not çıktı. Silahın bulunamaması üzerine Polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme sonucunda ulaşılan görüntülerde yoldan geçen M.Y.'nin, ölen Erkan Taşkın'ın yanına gelerek tabancayı alıp uzaklaştığı belirlendi.

YOLDAN GEÇERKEN GÖRDÜĞÜ İNTİHAR SİLAHINI ÇALDI

Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde, 'silahı gördüm aldım' diyen M.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, 13 Eylül'de Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta meydana geldi. Camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan Taşkın'a ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erken Taşkın'ın boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan Taşkın'ın çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü.

100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Üzerinde çıkan mektupta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' notu çıkan Erkan Taşkın'ın ölümünde tabancanın bulunmaması üzerine cinayet şüphesi üzerinde duran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 20 ayrı kameradan yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izledi. İzlenen görüntülerde olayın cinayet olmadığı, yoldan geçen birinin, öldükten sonra Erkan Taşkın'ın yanına gelerek tabancayı çaldığı tespit edildi. Şüphelinin M.Y. olduğunu tespit eden polis, adresini belirleyerek operasyon düzenledi. M.Y. çaldığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. M.Y. ilk ifadesinde, 'silahı gördüm aldım' dedi. M.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Erkan Taşkın'ın cenazesi otopsinin ardından, yakınlarına teslim edilerek Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taşkın'ın 2 çocuk babası olduğu ve bir süre önce eşinden boşandığı, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. (DHA)
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Kaynak: DHA

Erkan Taşkın , Eylül, 3. Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şüpheli ölüm intihar çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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