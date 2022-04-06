Son dakika haber... Kayıp üniversite öğrencisi ölü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kayıp üniversite öğrencisi ölü olarak bulundu

06.04.2022 16:03
Son dakika haber... Kayıp üniversite öğrencisi ölü olarak bulundu

Son dakika haber: Sarıyer'de kaldığı yurtta çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen kayıp üniversiteli genç ölü olarak bulundu.

Sarıyer'de kaldığı yurtta çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen kayıp üniversiteli genç ölü olarak bulundu. Kayıp genci silahla intihar ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da yaşayan Arif Egemen (49) İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan oğlu Hamit Egemen'den (20) 1 Nisan'dan beri haber alamadığını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Hamit Egemen'in Sarıyer'de kaldığı yurdun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 1 Nisan'da saat 13.36 sıralarında yurda giriş yapan Egemen'in saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı anlaşıldı. Üniversiteli gencin omzunun arkasında çantayla yurdun bitişiğindeki Belgrad Ormanına hızlıca girdiği tespit edildi. Ekipler gencin gidebileceği yerleri kontrol etti. Ancak kayıp gence ulaşılamadı. 6 Nisan'da AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte ormanlık alanda yapılan aramalarda Hamit Egemen'in cesedi bulundu. Yapılan incelemede gencin silahla intihar ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan gencin kaldığı yurt binasına girişi ve çıkışarak ormana doğru gidişi güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi, ormanlık alanda ölü bulundu Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi, ormanlık alanda ölü bulundu Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

Belgrad, Sarıyer, İntihar, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kayıp üniversite öğrencisi ölü olarak bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kayıp üniversite öğrencisi ölü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement