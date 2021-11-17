Son dakika haber... Kayıp yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kayıp olarak olarak aranan yaşlı adamın cesedi dere kenarında bulundu.

Yalvaç'a bağlı Sücüllü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Halil Toptaş 15 Kasım Pazartesi günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Geniş çaplı araştırma yapan ekipler 1 gün sonra Halil Toptaş'ın dere kenarında cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne getirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ISPARTA