Son dakika haber: Kayıp zihinsel engelli vatandaşı jandarma buldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Kayıp zihinsel engelli vatandaşı jandarma buldu

20.03.2022 14:56
Son dakika haber: Kayıp zihinsel engelli vatandaşı jandarma buldu

Son dakika haber: Antalya'da ortadan kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya'da ortadan kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde ikamet eden H.G. isimli vatandaş, 19 Mart Cumartesi günü zihinsel engelli kardeşi S.G.nin (50) evden öğlen saatlerinde dolaşmak için ayrıldığını ve geri dönmediğini, kendisinden haber alamadığını söyleyerek jandarmaya müracaat etti. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayıp vatandaş bulunarak ailesine teslim edildi. - ANTALYA

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Jandarma, Manavgat, Antalya, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kayıp zihinsel engelli vatandaşı jandarma buldu - Son Dakika


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