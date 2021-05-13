Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Atman, beraberindeki kurum amirleriyle Karahisar, Öğrenburç mahalleleri ve ilçe merkezindeki şehit ailelerini ziyaret edip bayramlarını kutlayarak Kur'an-ı Kerim, bayrak ve çocuklara da oyuncak hediye etti.

Ataman, yaptığı açıklamada, daima şehit ailelerinin yanında ve hizmetinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle devletimiz şehit ailelerinin, gazi ve ailelerinin her zaman yanındadır. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılı günler inşallah en yakın zamanda bitecektir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza mübarek olsun."