Son dakika haber! Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi

03.10.2022 10:55
Son dakika haber! Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, görevli personeller ile tanıştı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş'ten kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Başar, jandarma personelleri ile uzun süre sohbet etti. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Yedisu, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:18:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement