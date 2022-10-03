Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, görevli personeller ile tanıştı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş'ten kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Başar, jandarma personelleri ile uzun süre sohbet etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Yedisu, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi - Son Dakika

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