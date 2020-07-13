Son dakika haber... Kaymakam Deniz Pişkin'den atış yarışmasına destek - Son Dakika

Son dakika haber... Kaymakam Deniz Pişkin'den atış yarışmasına destek

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışmalarına Kaymakam Deniz Pişkin atış yaparak destek verdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışmalarına Kaymakam Deniz Pişkin atış yaparak destek verdi.

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Tosya Avcılar Kulübü tarafından organize edilen atış yarışması trap ve tek kurşun atış yarışmasına çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporcu katıldı. İlçeye yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan atış poligonda jandarma ve polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yarışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağladı. İncelemelerde bulunmak ve atışları yerinde görmek için atış poligonuna gelen Kaymakam Deniz Pişkin, yarışmacılara başarılar dileyerek başarılı bir yarışma yapılması temennisinde bulundu. Tüfeği eline alan Kaymakam Deniz Pişkin, ilçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ile birlikte trap ve tek kurşun atışları yaparak yarışmaya destek verdi.


Tek kurşun ve trap atışlarında hedefi şaşmayan Kaymakam Deniz Pişkin kulüp tarafından günün anısına plaket verildi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Avcılar, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kaymakam Deniz Pişkin'den atış yarışmasına destek - Son Dakika
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