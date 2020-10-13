Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu

13.10.2020 10:11
Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu, System.String[]

Son dakika habere göre Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Jandarma Komutanı Halil Altınbaş ile birlikte Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Jandarma Komutanı Halil Altınbaş ile birlikte Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu.

Tabur Komutanı Binbaşı Onur Güven'den tabur hakkında bilgiler alan Kaymakam Kaykaç, "İlçemize yapılan bu büyük yatırım Refahiye'ye ve ilçe halkına hayırlı olsun. Tüm çalışanlara çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - ERZİNCAN

Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu
Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu

Eyüp Kaykaç, Jandarma, Refahiye, Komando, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi Yükselişte olan dolar, 7,90'dan işlem görüyor Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Pamukkale Turizm'in konkordato talebi sonuçlandı: Yüzde 99 ile devam kararı alındı Pamukkale Turizm'in konkordato talebi sonuçlandı: Yüzde 99 ile devam kararı alındı         
09:21
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı         
09:04
Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor         
08:50
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 10:22:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei