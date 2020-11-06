Son dakika haber: Kaymakam Saygılı'dan hastane ziyareti - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, devlet hastanesini ziyaret etti.

Kavak Devlet Hastanesi poliklinik ve katlarını gezerek incelemede bulunan Saygılı, hastane yetkilileri ve doktorlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hasta ve refakatçılarla da sohbet eden Saygılı, geçmiş olsun dileklerini ileterek talep ve sorunlarını dinledi.

Saygılı, "Devletimiz sağlık hizmetlerini çok önemsiyor. Bu konuda da önemli adımlar attı, gelişmeler yaşandı. Ben de kaymakam olarak devletimiz adına sizleri ziyarete geldim. 7 gün 24 saat kapım ve telefonum sizlere ve tüm vatandaşlarıma açık. Sorun ve taleplerinizi herhangi bir aracı koymadan istediğiniz zaman bana iletebilirsiniz." dedi.