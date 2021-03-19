Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

19.03.2021 10:41
Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haberler... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Başta şehit aileleri ile gazi ve ailelerinin sağlıklarını korumak amacıyla; pandemi kurallarına riayet edilerek, gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Yıldırım, Terziler Mahallesinden Şehit Er Ekrem Çimen'in annesi Cemile Çimen'i, Yenice Mahallesinden 1993 yılında Bingöl Adaklı kırsalında teröristler tarafından kurulan pusuda yaralanan Güneydoğu Gazisi Celal Semiz'i, Merkez mahallesinden Kıbrıs Gazisi emekli İmam Mustafa Kahraman'ı, Merkez Yenicami Mahallesinde ikamet eden Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde inişe geçtiği sırada düşen ve 5 askerin şehit olduğu helikopterden yaralı kurtulan Gazi Oktay Yuca'yı evinde ziyaret etti. Ziyaretlere Kaymakam Ali Yıldırım ve eşi Manolya Yıldırım, Selendi Belediye Başkan vekili Ramazan Gürcan, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Demirel ve İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt katıldı. - MANİSA

Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Ali Yıldırım, Hisarcık, Selendi, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor         
10:33
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı         
10:09
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum         
09:38
Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı         
09:00
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:14:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei