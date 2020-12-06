Son dakika haber... Kaymaklı beldesindeki tarihi camide yangın - Son Dakika

Nevşehir'in Kaymaklı beldesindeki tarihi Kurşunlu Camisi'nde çıkan yangın hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde 1732 yılında inşa edilen Kurşunlu Camisi'nde gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kaymaklı Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Camide hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.