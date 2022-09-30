Son Dakika | KAYNAK YAPILAN KAMYONUN YAKIT DEPOSU PATLADI: 3 YARALI - Son Dakika
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Son Dakika | KAYNAK YAPILAN KAMYONUN YAKIT DEPOSU PATLADI: 3 YARALI

30.09.2022 12:59

Edinilen son dakika gelişmesine göre ARTVİN'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

ARTVİN'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Hopa ilçesinde, sanayi sitesinde meydana geldi. Adnan Karaibrahimoğlu'na ait iş yerinde bir kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yaralanan iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu ile ismi öğrenilemeyen çalışanı ve kamyon sürücüsü, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | KAYNAK YAPILAN KAMYONUN YAKIT DEPOSU PATLADI: 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | KAYNAK YAPILAN KAMYONUN YAKIT DEPOSU PATLADI: 3 YARALI - Son Dakika
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