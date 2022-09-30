Olay, saat 11.00 sıralarında, Hopa ilçesinde, sanayi sitesinde meydana geldi. Adnan Karaibrahimoğlu'na ait iş yerinde bir kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yaralanan iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu ile ismi öğrenilemeyen çalışanı ve kamyon sürücüsü, Hopa Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | KAYNAK YAPILAN KAMYONUN YAKIT DEPOSU PATLADI: 3 YARALI - Son Dakika

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