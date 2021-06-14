Son dakika haberleri! Büyükşehir Meclisi'nde 29 madde karara bağlandı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Toplantıda 18 asıl, 11 ek olmak üzere toplam 29 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. 29 gündem maddesinin ayrı ayrı karara bağlandığı mecliste Başkan Büyükkılıç, korona virüs rahatsızlığı nedeniyle evde tedavisi devam eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Kayseri Tıp Fakültesi'nin hayata geçtiğini, bu yıl 62 öğrenci alınacağını meclis üyelerine duyurarak, hayırlı olmasını diledi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ