Son dakika haber! Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOKİ ile yürütülen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde saha tespitlerinin tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, sağlıklı ve yaşanılabilir şehirler inşa etmenin gerekli olduğunu belirtti.

Büyükşehir belediyesinin TOKİ ile yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde saha tespitlerinin tamamladığını ve sağlıksız yapıların yerine günün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mimariler olacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Biz de projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm ile bölgenin Kayseri'nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Her geçen gün şehrimiz daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Kayseri bu kapsamda şehirleşmeyi hep ön planda tutan ve kentsel dönüşüm çalışmalarına öncü olmaya çalışan bir şehir. Bunun için çaba gösteriyoruz, elhamdülillah meyvelerini de alıyoruz."