Son dakika haber | Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu

28.11.2020 11:39
Son dakika haber | Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberler: Kayseri'de 1 ay içerisinde ikisi 5 ve 12 yaşlarında çocuk olmak üzere yaşları 36 ile 82 arasında değişen 10 kişi evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'de 1 ay içerisinde ikisi 5 ve 12 yaşlarında çocuk olmak üzere yaşları 36 ile 82 arasında değişen 10 kişi evinde ölü olarak bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin derlediği bilgiye göre, 28 Ekim'den bu yana kentte evlerinde ölü bulunan şahısların sayısında artış yaşandı. Bu tarihten itibaren 2'si çocuk olmak üzere yaşları 36 ile 82 arasında değişen 10 kişi evinde ölü olarak bulundu. Basına yansıyan olaylar şu şekilde:

28 Ekim

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2352. sokak üzerinde ikamet eden İ.A.'dan (75) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ikamete giren sağlık ekipleri, İ.A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, ikamette inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

1 Kasım

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Köprülü Caddesi Köprülü Apartmanı'nda oturan A.Ç.'den yakınlarının haber alamadığı öğrenildi. Evde tek başına olan A.Ç. için yakınlarının çağırdığı 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında A.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

2 Kasım

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi 4435. Sokak üzerinde ikamet eden ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen H.O.(12) isimli kız çocuğunun ailesi uyandırmak için odasına gittiğinde, kız çocuğunu hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kız çocuğunun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

3 Kasım

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mürsel Gürlek sokakta meydana gelen olayda fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen A.H. (5) isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

4 Kasım

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi'nde ikamet eden M.A.C.'nin (62) iş arkadaşları sabah saatlerinde işe gitmek amacıyla şahsı aradı. Telefonlara cevap vermeyince evine giden arkadaşları M.A.C.'yi hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, M.A.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.A.C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

9 Kasım

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle İnevler Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Fatma Belek'ten haber alamayan yakınları içeri girdi. Fatma Belek'in hareketsiz yattığını fark eden yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Fatma Belek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri işlem başlattı.

21 Kasım

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Ferruha Güpgüp caddesi üzerinde ikamet eden İbrahim K.'nın (36) bağ evinden dönen ailesi, odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İbrahim K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

21 Kasım

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Topaç Geçidi Sokak'ta meydana gelen olayda, kendisinden bir süre haber alınamayan Necati Ç.'nin(78) yakınları ikamete geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde Necati Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

24 Kasım

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Saba Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen Mualla N.'den (68) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren yakınları, Mualla N.'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Mualla N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

27 Kasım

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, annesi Lamıa K.(77) ile birlikte yaşayan kızı işinden evine geldiğinde yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Lamıa K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber | Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu

Kayseri, Polis, Çocuk, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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