Son dakika... Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu patlamanın yargılamasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu patlamada tutuklu sanıkların yaralanmasına devam edildi. Patlamanın faili 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner Kırıkkale'ye gerçekleşen nakli nedeniyle duruşmada yer almadı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner Kırıkkale'ye gerçekleşen nakli nedeniyle katılmazken, Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Olayda yaralanan bazı gaziler de duruşmayı seyretti.

Tutuklu sanıklar Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya tahliyelerine yönelik savunma yaparken, Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - KAYSERİ