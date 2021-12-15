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Son dakika haber: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti - Son Dakika

Son dakika haber: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti

15.12.2021 11:00
Son dakika haber: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının 5. yılında, 5 sanık için yargı süreci devam ediyor.

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının 5. yılında, 5 sanık için yargı süreci devam ediyor.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen bombalı saldırının acısı, aradan geçen 5 yılda dinmedi.

Hain saldırıyla ilgili Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli madde bulundurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 1119 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sanıklardan 7'sine 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 10'una ise delil yetersizliğinden beraat kararı veren heyet, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından olan ve Kayseri'deki saldırının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bazı bombalı saldırıların talimatını veren kişi olduğu kaydedilen firari İshak Özçaktu ile diğer firariler Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Duruşma savcısı ile müşteki ve sanık avukatlarının yerel mahkemenin kararına itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen davada, mahkeme, ceza ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi. Söz konusu teröristlerden "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'nun örgütün sözde "Amed eyaleti" özel güç sorumlusu olduğu, Ankara, Kayseri ve İstanbul'daki bazı bombalı eylemlerin talimatını verdiği tespit edildi.

PKK'lı Tekiner, MİT'in operasyonuyla yakalandı

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı "Fırat/Botan" kod isimli Ferhat Tekiner, 23 Ekim 2020'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Emniyetle iş birliği içinde düzenlenen operasyonla yakalanan Tekiner ile onun ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 kişi, getirildikleri Kayseri'de tutuklandı.

Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçundan, diğer 4 sanığın ise çeşitli suçlamalarla yargılanmasına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Terörist Özçaktu'nun etkisiz hale getirildiği, Kenan Çiçek'in yargılandığı davada 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve yakalanan Tekiner'in Türk adaletine hesap verdiği terör saldırısının geriye kalan tek firari sanığı olan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sait Karabulut'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri, Terör, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti - Son Dakika


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