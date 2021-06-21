Son dakika haber! Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de arkadaşının husumetlisi olan 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanıklar G.G. ve H.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müştekiler O.K. ve N.C. duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklardan G.G'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını, H.K'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık G.G, öldürme kastı olmadığını öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdığı G.G'nin tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, H.K'nin ise beraatine karar vererek tahliyesini kararlaştırdı.

Olay

Develi ilçesi Fenese Yukarı Mahallesi'nde 11 Kasım 2020'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen H.K. ile O.K. arasında telefonda başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle kavgaya dönüşmüştü. H.K'nin arkadaşı G.G, yanında bulunan pompalı tüfekle O.K. ve arkadaşı N.C'ye ateş ederek yaralamıştı. Olayın ardından kaçan 2 zanlı yakalanarak tutuklanmıştı.