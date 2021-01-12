Son dakika haber... Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davası - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılandığı davaya ilişkin çocuğun darp sonucu hayatını kaybettiğine dair ön otopsi raporu dosyaya eklendi.

Alperen Ekinci'nin, dava dosyasına eklenen ön otopsi raporunda, her iki adale grubunda kanama olduğu kafa kubbe kemiklerinin incelemesinde sağ beyin lopunda çökme kırığı görüldüğü bilgisi yer aldı.

Raporda, çocuğun künt travmaya bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusuna verilen zarar sonucu öldüğü belirtildi.

Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S, olaydan 8 gün sonra özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

Haklarında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "kasten öldürme", "çocuğu veya bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından dava açılan H.S. ve anne E.Ö, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanıyor.