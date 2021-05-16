KAYSERİ'DE, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

KAYSERİ'de, bayramın 2'nci günü Talas ilçesinde iki grup arasından yaşanan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, iki gün önce saat 22.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. 8 kişi, evde oturduğu sırada husumetli oldukları öğrenilen 4 kişi, konuşmak için eve geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan M.Ç., A.I., O.A., Ş.A. ve A.O.G. tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası inceleme başlatan polis, 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Gece boyunca yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları ve şüphelilere yardımcı oldukları belirlenen 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin 9'u serbest bırakılırken, olayla ilgili 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.