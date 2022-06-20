Son dakika haber | Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

20.06.2022 22:46
Son dakika haber | Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi: KAYSERİ'de, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 6 otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme olarak çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların da olduğu toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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