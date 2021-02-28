Son dakika haber... Kayseri'de 6 yıldır aranan zanlı Jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kayseri'de 6 yıldır aranan zanlı Jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı
28.02.2021 22:05
Son dakika haberlerine göre Kayseri'de, 10 suçtan 6 yıldır aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kayseri'de, 10 suçtan 6 yıldır aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT, 10 ayrı suçtan 6 yıldır aranan N.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesinde nakliye şoförlüğü yaptığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla ev eşyası taşıdığı esnada yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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