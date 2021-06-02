Üye Girişi
Son dakika haber... Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

02.06.2021 17:42
Son dakika haber... Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri'de miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık R.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul F.Y'nin müşteki eşi Z.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "Haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.Y, esnaf olduğunu ve cezaevine girmeden önce kredi çektiği belirterek, "Uzun süredir tutukluyum. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı da olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilebileceğini, tutuklulukta geçen süre, kaçma şüphesinin olmaması ve ailenin yaşadığı mağduriyet nedeniyle müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile ağabeyi F.Y. arasında 12 Ağustos 2020'de miras yüzünden kavga çıkmıştı. Ağabeyini tabancayla öldüren R.Y. tutuklanmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları RTÜK'ten ceza yağdı! Fox TV, Halk TV ve KRT Tv'ye idari para cezası verildi RTÜK'ten ceza yağdı! Fox TV, Halk TV ve KRT Tv'ye idari para cezası verildi Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:24 Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi         
17:52
Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak         
17:40
Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu         
17:12
Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!         
17:03
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava         
16:16
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu         
11:12
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 18:01:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement