Son dakika haber! Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniköy Mahallesi Ersin Sokak'taki 2 katlı apartmanın kömürlük kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini imkanlarıyla yangını söndürmek isterken dumandan etkilenerek bayılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.