Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu

04.03.2022 11:11
Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu

Son dakika haberlerine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde operasyon düzenlendi. 15 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 22 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyona 32 ekip ve 78 personel katıldı. Operasyonda; 'Hakkında 4 adet bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçu ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan ve 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan M.G., 'Hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan P. Ç., 'Hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. G.'nin de bulunduğu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu
Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu
Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu

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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu - Son Dakika
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