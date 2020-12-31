Aydınlatma direğine çarptığı aracında sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde E.F'nin (20) kullandığı 51 DF 657 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştığı anlaşılan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
E.F. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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