Son dakika haber! KAYSERİ'DE BAYRAM ÖNCESİ 'HUZUR OPERASYONU'NDA ARANAN 14 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! KAYSERİ'DE BAYRAM ÖNCESİ 'HUZUR OPERASYONU'NDA ARANAN 14 KİŞİ YAKALANDI

07.07.2022 11:46
Son dakika haber! KAYSERİ'DE BAYRAM ÖNCESİ 'HUZUR OPERASYONU'NDA ARANAN 14 KİŞİ YAKALANDI

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen 'huzur operasyonu'nda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen 'huzur operasyonu'nda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 'huzur operasyonu' başlattı. Bu kapsamda 15 adreste 88 polisin katıldığı operasyonda, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 20 gün hapis cezası bulunan ve 23 Mayıs'ta 800 bin TL'lik kasa hırsızlığı yapan Ç.T. adlı kadın, 'hırsızlık' suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezası olan S.Y., 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç., 6 yıl 2 ay hapis cezası olan M.B., 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.B. ve 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.A., 'yağma' suçundan hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.İ.Ç., 'kasten yaralama' suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R. ve 1 yıl 1 ay hapis cezası olan M.S., 'cinsel istismar' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan A.C.T. ile çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika | Kayseri polisinden bayram öncesi huzur operasyonu Son Dakika | Kayseri polisinden bayram öncesi huzur operasyonu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAYSERİ'DE BAYRAM ÖNCESİ 'HUZUR OPERASYONU'NDA ARANAN 14 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! KAYSERİ'DE BAYRAM ÖNCESİ 'HUZUR OPERASYONU'NDA ARANAN 14 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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