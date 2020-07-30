Kayseri Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sergi Salonu bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende gazetecilere açıklamada bulunan Vali Günaydın, valilik olarak bayram sürecinde yeni tip koronavirüsle alakalı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Vatandaşları alınan tedbirlere uyma konusunda uyaran Günaydın, "Bayram sürecinde herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Sağlımız için kısıtlamayı kendimiz uygulamamız gerekecek. Kendimizi sınırlayalım. Kayseri'de vakalar zaman zaman artıyor. Tedbirlere uyulmazsa vakalar artıyor. Mezarlık ziyaretimizde sosyal mesafeye dikkat edelim." diye konuştu.

Büyükkılıç ise belediyenin alınan tedbirlerle bayrama hazır olduğunu ve vatandaşların yapılan uyarılara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.