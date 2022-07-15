Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

15.07.2022 21:21

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

İddiaya göre, Cami Kebir Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerindeki bir binanın 8. katında, zihinsel engelli B.Ö. (20) henüz öğrenilemeyen bir nedenle evdeki çelik kasayı aşağı atıp, ardından evi ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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