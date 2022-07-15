İddiaya göre, Cami Kebir Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerindeki bir binanın 8. katında, zihinsel engelli B.Ö. (20) henüz öğrenilemeyen bir nedenle evdeki çelik kasayı aşağı atıp, ardından evi ateşe verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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