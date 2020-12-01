Son dakika haber! Kayseri'de bir kişi odasında ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 40 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Herdem Sokak'ta bulunan evde Ethem Adıyaman'ın gün boyunca odasından çıkmaması üzerine aile bireyleri şüphelenerek odaya girdi.
Bir çocuk babası Adıyaman'ı yatağında cansız şekilde bulan yakınları, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adıyaman'ın, önceki gün sırtından kıl dönmesi nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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