Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi - Son Dakika

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri denetimlerini artırırken, kentin farklı noktalarında kurdukları uygulama noktalarında ise araçları durdurarak sürücülerin muafiyet belgelerini kontrol etti. - KAYSERİ