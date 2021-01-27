Son dakika haber... Kayseri'de çalıntı oto operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de çalıntı ve hacizli otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sahte evrakla satan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve çevre illerden çalınan araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin, "change" adını verdikleri yöntemle hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara kopyaladıkları, bunları piyasa değerinde sattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, operasyonda piyasa değeri toplam 1 milyon 100 bin lira olan 10 araç ele geçirdi.