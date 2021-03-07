Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.

Kocasinan ilçesi Elagöz Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Cadde'deki büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri 'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

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