Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı - Son Dakika

Kayseri'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Kocasinan ilçesi Elagöz Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Cadde'deki büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bahçe kısmında başlayan yangında, açık alandaki saman balyaları alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, çok sayıda saman balyası yandı.
Kaynak: AA
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