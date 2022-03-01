Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

01.03.2022 10:33
Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu 7 zanlı yakalandı.

İkametlerinde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyallere el konulan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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